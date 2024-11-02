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Бойцы ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Курахова, Славянска и Краматорска

Российские военнослужащие отразили две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Карина Тазетдинова 2024-11-02 06:39:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие Южной группировки войск нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в ДНР. В том числе у населенных пунктов Курахов, Славянск и Краматорск.

«Нанесли поражение формированием 28-й, 30-й, 54-й, 117-й механизированных, 5-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 81-й аэромобильных бригад, 114-й, 241-й бригад территориальной обороны ВСУ», - следует из сообщения старшего офицера пресс-центра группировки Сергея Румянцева.

Наши подразделения при поддержке ударов авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи также в районах Северска, Звановки, Переездной, Новомарково, Константиновки, Дачной и Улаклы.

Кроме того, бойцы ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

#ВС РФ #ДНР #ВСУ #Славянск #Краматорск #Южная группировка войск #Курахов
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