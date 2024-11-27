Главком ВМФ Моисеев поздравил морпехов с профессиональным праздником

В Вооруженных силах РФ 27 ноября отмечается День морской пехоты ВМФ России. По указу Петра Великого 16 ноября (по старому стилю) 1705 года были впервые сформированы полки «морских солдат».

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев направил поздравительную телеграмму в адрес морских пехотинцев Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

«Поздравляю вас с 319-й годовщиной со дня образования морской пехоты России! Воины-морпехи, вы - гордость Военно-Морского Флота, ваша слава не меркнет со времен императора Петра Великого», - говорится в телеграмме.

Морская пехота по праву является элитой ВС РФ, отметил главком. Моисеев подчеркнул невероятную стойкость морпехов в годы Великой Отечественной войны, а также их роль во время проведения контртеррористических операций в Чеченской республике.

«Черные береты» успешно действовали на территории Сирии и в составе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Теперь соединения морской пехоты решают боевые задачи на самых сложных и ответственных направлениях в специальной военной операции на Донбассе и Украине.

Главком ВМФ отметил упорные бои «черных беретов» на Киевском, Угледарском, Донецком, Авдеевском, Курском направлениях, их примеры храбрости при освобождении Мариуполя, Волновахи, Попасной, Павловки, других городов и населенных пунктов.

Моисеев напомнил, что президент России присвоил почетные наименования «гвардейские» отдельным бригадам морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, отдельному полку морской пехоты Каспийской флотилии.

Больше 20 тысяч бойцов отмечены государственными наградами и знаками отличия, 26 морских пехотинцев удостоены звания Герой России.

Главнокомандующий ВМФ выразил глубокую признательность за ратный труд ветеранам морской пехоты и поблагодарил жен, детей, матерей и отцов воинов за поддержку, терпение и заботу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.