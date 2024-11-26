В РФС отреагировали на слова самарского губернатора о коррупции

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на слова самарского губернатора Вячеслава Федорищева о том, что клуб «Крылья Советов» должен 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. По словам представителей организации, изложенные руководителем области факты являются поводом для обращения в правоохранительные органы.

«РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», - говорится в заявлении пресс-службы Российского футбольного союза.

Кроме того, в организации напомнили, что ранее РФС инициировал первое в российской истории уголовное дело о договорных матчах. В результате своих постов лишились несколько арбитров и футбольных функционеров.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что в судейском корпусе есть люди, занимающиеся коррупцией. Он об этом узнал, когда стало известно о долге клуба «Крылья Советов» перед некими «преступниками».