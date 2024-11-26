ГД приняла закон о штрафах за неправильное содержание животных

Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за нарушение требований к содержанию домашних животных.

Сообщается, что за несоблюдение требований предусмотрен штраф для граждан от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 15 до 30 тыс. рублей.

В Государственную думу законопроект внесла Московская областная дума в декабре 2021 года.

В изначальной версии законопроекта предлагалось внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях новую статью, в которой размер штрафа за нарушение требований к содержанию животных был меньше и составлял до 10 тыс. рублей.