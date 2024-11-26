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Морпехи показали сожженную технику ВСУ в районе Ольговской рощи

Бойцы Черноморского флота уничтожили часть боевиков, их технику и укрепления.
2024-11-26 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России рассказало о работе военнослужащих из бригады морской пехоты Черноморского флота, которые работают в составе группировки войск «Север». Морпехи сражаются с украинскими боевиками в Курской области.

Бойцы захватили укрепленные позиции ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожили их технику и солдат. Украинские националисты пытались зацепиться в этом месте несколько недель, но наши военнослужащие выбили их.

Расчеты беспилотников что непрерывно следили за действиями ВСУ. Так удалось оперативно выявить ключевые точки сопротивления и выбить противника из укрепленных позиций. Штурмовые группы морской пехоты атаковали сразу с нескольких направлений.

«Они контролировали дорогу, выезды. Мы в темное время суток, незаметно подобравшись к ним, начали штурмовые действия. Для них это было неожиданностью. И в кратчайшие сроки нам удалось данную посадку захватить», - рассказал заместитель командира батальона с позывным Буйвол.

Морпехи уничтожили часть боевиков, их технику и укрепления. На дорогах возле захваченных позиций много сожженной натовской техники.

Уцелевшие военнослужащие ВСУ отступили, оставив своих убитых солдат и оружие. Часть их оружия и техники досталась нашим бойцам.

Подразделения «Север» продолжают двигаться вперед и закрепляться на освобожденных территориях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #морская пехота #Курская область #ВСУ #морпехи #Группировка войск Север #Ольговская Роща
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