В Ленобласти 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Одиннадцать человек, включая пятерых детей, пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного главка ГИБДД, авария произошла в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.

«25 ноября в 07.24 в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти около дома 8 по Красносельскому шоссе произошло столкновение автобуса и грузовика», - говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы, один из пострадавших госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса въехал сзади в припаркованную на обочине фуру.