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В Ленобласти 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Один из пострадавших в результате ДТП госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ян Брацкий 2024-11-25 09:30:03
© Фото: spb_police78, telegram

Одиннадцать человек, включая пятерых детей, пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного главка ГИБДД, авария произошла в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.

«25 ноября в 07.24 в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти около дома 8 по Красносельскому шоссе произошло столкновение автобуса и грузовика», - говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы, один из пострадавших госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса въехал сзади в припаркованную на обочине фуру.

#в стране и мире #грузовик #Ленинградская область #ДТП #автобус #ГИБДД
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