AP: 24 человека погибли после опрокидывания двух судов у Мадагаскара

У побережья Мадагаскара перевернулись два судна с гражданами Сомали на борту, 24 человека погибли, пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление правительства Сомали. Трагедия произошла в воскресенье, 24 ноября.

По данным главы МИД страны Ахмеда Моалима Фики, 46 человек удалось спасти. Ведомство принимает меры для обеспечения безопасного возвращения выживших сомалийцев на родину.

«Большинство пассажиров были молодыми сомалийцами, и их предполагаемое место назначения остается неясным», - говорится в публикации.

Уточняется, что будет проведено расследование случившегося. В понедельник, 25 ноября, планируется направить к Мадагаскару делегацию с послом Сомали в Эфиопии во главе.