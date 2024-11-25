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AP: 24 человека погибли после опрокидывания двух судов у Мадагаскара

Большинство пассажиров были молодыми людьми, сообщило агентство Associated Press.
Елизавета Кондрикова 2024-11-25 05:30:47
© Фото: Marko von der Osten image, BROKER.com Globallookpress

У побережья Мадагаскара перевернулись два судна с гражданами Сомали на борту, 24 человека погибли, пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление правительства Сомали. Трагедия произошла в воскресенье, 24 ноября.

По данным главы МИД страны Ахмеда Моалима Фики, 46 человек удалось спасти. Ведомство принимает меры для обеспечения безопасного возвращения выживших сомалийцев на родину.

«Большинство пассажиров были молодыми сомалийцами, и их предполагаемое место назначения остается неясным», - говорится в публикации.

Уточняется, что будет проведено расследование случившегося. В понедельник, 25 ноября, планируется направить к Мадагаскару делегацию с послом Сомали в Эфиопии во главе.

#мадагаскар #сомали #индийский океан #жертвы #сомалийцы
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