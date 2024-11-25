На этих кадрах начало штурма села Дальнее в ДНР. Бойцы 102-го мотострелкового полка заходят в населенный пункт с двух сторон. С севера заезжает техника, а с юга прорывается пехота. Отступающие из ранее освобожденной соседней Максимильяновки боевики не были готовы к такому быстрому наступлению со стороны наших бойцов. Фортификации в Дальнем они соорудить не успели. Чтобы не навредить мирным жителям, которых в Дальнем на момент начала боев было не меньше 40 человек, российские военные действовали очень осторожно.

«В силу разных причин - кто-то не успел выехать, кого-то задержали, кому-то выехать не дали - и из-за этого во многих домах попадалось мирное население. Чтобы избежать потерь, штурм населенного пункта Дальнее проводился без специальной артподготовки. Во время продвижения по улицам проводилась разведка боем», - рассказывает командир 6-й роты 102 мотострелкового полка 150 дивизии с позывным Абхаз.

Тактику обороны в Дальнем противник выбрал привычную для себя: использовать мирное население как живой щит. На этих кадрах штурм дома, в подвале которого боевики удерживали гражданского. Прикрываясь пленным, они не давали нашим бойцам зайти в здание, выкидывая гранату за гранатой. Несмотря на смертельный риск, один из штурмовиков все же зашел внутрь и открыл огонь по противнику. Чтобы не погибнуть, в последнюю секунду перед взрывом гранаты он кувырком выпрыгнул из окна. Благодаря его мужеству наши военные смогли окончательно зачистить дом и спасти мирного жителя.

«Когда начали штурмить этот дом, два моих военнослужащих зашли конкретно туда, начали зачистку полностью дома. В подвале еще были военнослужащие противника, которые начали из подвала выкидывать гранаты. Из окна, получается, рыбкой выскакивали», - говорит боец с позывным Гиря.

Украинские преступники не просто прикрывались мирным населением. Наш дрон зафиксировал очередное преступление киевских террористов. Увидев жителей в одном из домов Дальнего, боевики подъехали к зданию на немецком «Леопарде» и открыли огонь на поражение. Спасли гражданских от террора украинских боевиков наши военные.

«В доме укрывались родители, девочка 20 лет и мальчик 9 лет. И противник так же наносил по этому дому огневое поражение. Приходилось эвакуировать их в более безопасное место, в подвалы», - рассказывает Гиря.

Наши штурмовики полностью освободили Дальнее в сжатые сроки. Заранее обрубив логистические узлы противника, наши военные прекратили снабжение вражеского гарнизона. Не ожидавшие удара украинские боевики были вынуждены бежать, многие сдались в плен. Были и те, кто до последнего продолжал оказывать сопротивление, подписывая себе смертный приговор. Теперь об их существовании напоминают лишь трофеи, которые вынесли с поля боя наши бойцы.

«Флаг этот был захвачен нами в одном из опорных пунктов. Принадлежал он бойцам 79-й отдельной штурмовой бригады, там их позывные», - рассказал Абхаз.

Только за время боев за населенный пункт под ударами наших Вооруженных сил сгорели три «Леопарда». По словам наших бойцов, запасов вооружения советского производства у противника почти не осталось.

Среди трофеев, заработанных нашими штурмовиками в ходе боев за Дальнее, - вот такой переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Это и многое другое натовское оружие украинские боевики бросают, отступая из населенных пунктов в окрестностях Курахово. Времени забирать ценные западные подарки у противника просто нет.

Остановить продвижение Российской армии, которая продолжает активное наступление и каждый день приближает освобождение Курахово, западное оружие не помогло. После взятия Дальнего наши военные не останавливаются. На всех участках фронта в ДНР украинские военные в день теряют контроль как минимум над несколькими сотнями метров.