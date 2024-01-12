Тульские десантники сбросами гранат уничтожили пехоту ВСУ под Соледаром

Подразделения беспилотных летательных аппаратов Тульского гвардейского соединения ВДВ активно применяют БПЛА со сбросами гранат для уничтожения живой силы ВСУ. Кадры их боевой работы предоставило Минобороны России.

Операторы БПЛА поддерживали штурмовые группы десантников на Соледаро-Артемовском направлении. После запуска ударного квадрокоптера с устройством для сброса боеприпасов дрон подлетел к позиции противника. Оператор определил цель для поражения - четыре военнослужащих ВСУ, которые двигались вдоль позиции.

После корректировки и наведения в течение нескольких секунд оператор сбросил ВОГ (гранатометный осколочный выстрел). Группа пехоты противника была уничтожена, ни одному из четырех боевиков не удалось остаться в живых.

«Сейчас мы выкуриваем противника с одной точки, для того чтобы зашли наши, заняли позицию, потом продвигались дальше», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Лис».

Мастерство операторов дронов позволило выполнить боевую задачу штурмовым группам тульских десантников. Они без потерь зашли на позиции ВСУ, зачистили их и закрепились там.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.