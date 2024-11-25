МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы группировки войск «Север» доставили гумпромощь в Курской области

Военнослужащие помогают людям в тех населенных пунктах, куда не могут добраться гражданские волонтеры.
2024-11-25 08:04:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Север», доставили гуманитарную помощь жителям вблизи границы Курской области.

В Льговском районе военнослужащие поддерживают мирных жителей, которые решили остаться в своих домах и не эвакуироваться.

Местным жителям привезли продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости. Военнослужащие помогают людям в тех населенных пунктах, куда не могут добраться гражданские волонтеры.

Особенно сложная ситуация сложилась в отдаленных населенных пунктах. В некоторых деревнях на улицах нет электричества, газа и продуктов. В такие районы в первую очередь направляется гуманитарная помощь от военных.

Местные жители выразили благодарность бойцам группировки «Север» за оказанную помощь.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Курская область #гуманитарная помощь #Группировка войск Север #Льговский район
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 