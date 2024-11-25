Бойцы группировки войск «Север» доставили гумпромощь в Курской области

Бойцы отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящей в состав группировки войск «Север», доставили гуманитарную помощь жителям вблизи границы Курской области.

В Льговском районе военнослужащие поддерживают мирных жителей, которые решили остаться в своих домах и не эвакуироваться.

Местным жителям привезли продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости. Военнослужащие помогают людям в тех населенных пунктах, куда не могут добраться гражданские волонтеры.

Особенно сложная ситуация сложилась в отдаленных населенных пунктах. В некоторых деревнях на улицах нет электричества, газа и продуктов. В такие районы в первую очередь направляется гуманитарная помощь от военных.

Местные жители выразили благодарность бойцам группировки «Север» за оказанную помощь.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.