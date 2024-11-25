Шорты, гетры, нога Акинфеева: раздевалку сборной открыли для экскурсий

Одна из главных спортивных арен мира и один из символов Москвы. Основной и самый большой стадион страны, лучший в мире по видимости поля с трибун - легендарные «Лужники». Его называли спортивный театр, а сыграть на нем мечтали все спортсмены.

Стадион пережил не одну реконструкцию, но всегда отражал изменения в стране в миниатюре. Яркие мгновения Олимпиады-80, концерты звезд, фестивали. Здесь проходили спартакиада, Фестиваль молодежи и студентов. Трудно найти место, которое было бы источником такого спектра эмоций. Здесь буквально каждый сантиметр пропитан историей, которую создают и по сей день.

Это - святая святых игроков российской сборной. Оказаться здесь - уникальная возможность, и наша съемочная группа - первые из журналистов, кому удалось побывать внутри. Для нас - персональная экскурсия.

«Все мы ждем матчей. Как видите, здесь все готово: форма, полная экипировка, шорты, гетры, майки. Все игровое, все готово», - говорит заместитель руководителя экскурсионного центра «Лужники» Александр Коляденков.

Раздевалка полностью идентична другим на стадионе, но отличия, конечно, есть. Она предназначена только для игроков сборной России. Поэтому многое внутри напоминает, в первую очередь, об исторических матчах на домашнем стадионе. Вот, например, так называемая Стена славы.

«Именно победы. Я думаю, каждый знает победу России над Англией - дубль Павлюченко. Ну и из последнего - это Россия - Саудовская Аравия 5:0. Первый матч в группе нашего домашнего Чемпионата мира. Ну и, конечно, легендарный матч Россия-Испания», - говорит Александр Коляденков.

Напротив Стены славы неслучайно расположился снимок с вратарем Игорем Акинфеевым. Фото сделано во время легендарной игры, когда голкипер отразил два удара в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами. Наша сборная тогда одержала победу.

«А это легендарный мяч, если быть точнее, - один из 25, которым футболисты Франции и Хорватии играли во время финального матча Чемпионата мира-2018. Здесь есть даже гравировка с датой игры - 15 июля. А еще - чип, по которому можно отследить его местоположение, где бы мяч ни находился»

В углу напротив - еще один особенный мяч. На нем автографы футболистов. А чтобы можно было определить, кому принадлежит подпись, игроки оставляют свой номер.

Еще внутри - мини-футбольное поле для разминки и стол, где главный тренер вместе с командой принимают стратегические решения, а спортсмены настраиваются на победу. Дух здесь царит особенный.

«Любой матч - это история. Особенно если победный. И, конечно, запоминают многие стены и всегда хочется по разным приметам находиться в более выигрышной раздевалке», - говорит Александр Коляденков.

Раздевалку, конечно, будет использовать национальная команда во время тренировок или матчей. Последний здесь был в 2019 году. Поэтому пока комната доступна для экскурсий по Большой спортивной арене.