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ВСУ потеряли до 950 человек в зоне ответственности группировки «Юг»

В этом районе российские военнослужащие уничтожили полевой склад с боеприпасами.
2024-11-02 05:23:29
© Фото: РИА Новости

За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Юг» было ликвидировано до 950 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра Южной группировки войск Сергей Румянцев.

Кроме того, в этом районе российские военнослужащие успешно уничтожили бронетранспортер, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены артиллерийские системы: гаубица M777 калибра 155 мм, две пушки Д-20 калибра 152 мм и две гаубицы Д-30 калибра 122 мм.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #Потери #М777 #группировка войск "Юг"
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