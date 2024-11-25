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Автобус с туристами упал со скалы в Бразилии, погибли 23 человека

Авария произошла в труднодоступной зоне.
Владимир Рубанов 2024-11-25 02:11:26
© Фото: Ton Molina Keystone Press Agency Globallookpress

Туристический автобус разбился в горах Серра-да-Баррига в Бразилии 24 ноября. В салоне было примерно 50 человек, пишет Uol. 23 из них погибли, в том числе беременная женщина, которая скончалась в больнице.

Авария произошла в труднодоступной лесной зоне. Экстренным службам пришлось проводить масштабную спасательную операцию.

Автобус выехал из Униан-дус-Палмарис и отправился в горы, чтобы пассажиры могли принять участие в мероприятиях культурного проекта Pôr do Sol, которые проходят в ноябре по воскресеньям в мемориальном парке Киломбу-дус-Палмарис.

Водитель не справился с управлением, и автобус скатился со скалы. Пожарная часть направила на место наземные и авиационные бригады.

Живыми были спасены 29 человек. Их доставили в больницы, некоторых в тяжелом состоянии. По данным правительства штата, в аварии пострадали дети.

Киломбу Палмарис - государство беглых чернокожих рабов в пальмовых лесах северо-восточной Бразилии, существовавшее в 1630–1694 годах.

#Бразилия #Туристы #ДТП #автобус #горы #Серра-да-Баррига
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