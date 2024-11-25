Путин назначил Савельева спецпредом по развитию коридора «Север - Юг»

Вице-премьер Виталий Савельев назначен спецпредставителем президента России по развитию международного транспортного коридора «Север - Юг». Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и подписан российским лидером Владимиром Путиным.

Документ вступает в силу с 25 ноября.

«Север - Юг» - это международный транспортный коридор между Россией, Индией, Ираном, странами Персидского залива и Южной Азии в обход Суэцкого канала. Он имеет множество преимуществ - грузоотправители экономят в два раза на времени и стоимости перевозок. Ежегодно это до 25 миллионов тонн из европейских стран через Иран на Ближний Восток и Средний Восток, а также в Южную Азию через железнодорожное, паромное, автомобильное сообщения.

Соглашение о коридоре «Север - Юг», к которому позднее присоединились Оман, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан и Сирия, было подписано в 2000 году.