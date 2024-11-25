Никиту Журавеля приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Жителя Волгограда Никиту Журавеля приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене. В начале октября Генпрокуратура обвинила Журавеля в передаче СБУ кадров ж/д состава с военной техникой. Он выслал данные о передвижении военного автомобиля, видео железнодорожного состава с техникой ВС РФ и самолетов.

Подсудимый признал вину в совершении преступления.

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год», - сообщила пресс-служба Волгоградского областного суда.

Молодой человек ранее был приговорен к 3,5 года колонии общего режима по делу о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Он поджег Коран возле мечети в Волгограде и снял процесс на видео. На допросе парень признался, что сделал это по заказу спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей.