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Сбой в энергосистеме оставил всю Замбию без света

Сбой произошел вечером в воскресенье, 24 ноября, государственная энергокомпания работает над устранением проблемы.
Елизавета Кондрикова 2024-11-25 01:54:29
© Фото: w26 ZUMAPRESS.com Globallookpress

Отключение электроэнергии затронуло Замбию в воскресенье, 24 ноября. Без света осталась вся территория государства, сообщили в национальной энергокомпании Zesco.

Случившееся объяснили «нарушениями в энергосистеме», точные причины инцидента неизвестны. На данный момент государственная энергокомпания работает над восстановлением подачи электроэнергии. Населению пообещали разобраться с проблемой в ближайшее время.

В СМИ уже окрестили прошедший день «Обреченным воскресеньем» для Замбии.

#Африка #электроэнергия #свет #Сбой #отключение света #замбия
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