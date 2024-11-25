Сбой в энергосистеме оставил всю Замбию без света

Отключение электроэнергии затронуло Замбию в воскресенье, 24 ноября. Без света осталась вся территория государства, сообщили в национальной энергокомпании Zesco.
Случившееся объяснили «нарушениями в энергосистеме», точные причины инцидента неизвестны. На данный момент государственная энергокомпания работает над восстановлением подачи электроэнергии. Населению пообещали разобраться с проблемой в ближайшее время.
В СМИ уже окрестили прошедший день «Обреченным воскресеньем» для Замбии.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»