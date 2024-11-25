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Генконсульство РФ: на затонувшей в Египте яхте россиян не было

О точном количестве погибших и пострадавших египетские власти пока не сообщают.
Ян Брацкий 2024-11-25 14:21:26
© Фото: Jens BÃ�ttner, dpa, Global Look Press

Яхта, на борту которой находились более 30 туристов, затонула в Красном море у берегов Египта, недалеко от города Марса-Алама. Об этом сообщает портал Al-Youm as-Sabia.

«Некоторые выжившие были найдены, поисковая операция продолжается», - рассказал губернатор Амр Ханафи.

По данным СМИ, на борту прогулочного судна находились 31 турист и 14 членов экипажа. Россиян на борту не было.

«По имеющейся информации, российских туристов на яхте не было», - рассказали «Звезде» в генкоснульстве РФ в Египте.

Поисково-спасательный самолет перевез часть выживших на берег, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Остальные находятся в безопасности, добавили египетские власти.

Судно должно было прибыть в Хургаду 29 ноября, пишет 360.ru. Экипаж яхты подал сигнал бедствия сегодня ранним утром. Что именно случилось на борту - не сообщается.

#Египет #наш эксклюзив #яхта #поисково-спасательная операция #Марса-Алама
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