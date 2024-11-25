Путин заявил об исторической значимости проекта «Без срока давности»

Президент России Владимир Путин на Международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» заявил о значимости этого проекта для сохранения исторической памяти.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели - сбережению нашей исторической памяти», - следует из телеграммы на сайте Кремля.

Российский лидер назвал пятый форум особенным. Из отличительного он выделил ранее неизвестные архивные документы, рассказывающие о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, материалы судебных процессов, другие важные свидетельства жестоких преступлений нацистов и их пособников.

Кроме того, событие способствует патриотическому воспитанию молодежи. По словам Путина, проект также способен объединить людей разных поколений, возрастов и профессий. Сам форум традиционно считается площадкой коммуникации государственных и общественных деятелей, юристов, историков, архивистов, представителей поискового движения.