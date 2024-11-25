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Бригада медиков чудом уцелела при атаке дрона в Херсонской области

Медики спешили на помощь к пострадавшему от артиллерийского удара националистов, когда по их автомобилю ударил дрон.
Ян Брацкий 2024-11-25 12:14:51
© Фото: ТРК «Звезда»

Бригада медиков скорой помощи чудом выжила после атаки украинского ударного беспилотника в Херсонской области. Инцидент произошел в Голопристанском районе.

Минувшей ночью медики спешили на вызов к раненому при очередном обстреле ВСУ местному жителю. Летящий дрон заметили в последние секунды.

Водитель и фельдшер выпрыгнули из кареты скорой на ходу. Взрыв практически полностью уничтожил машину изнутри.

Никто в результате атаки БПЛА не пострадал. Помощь раненому местному жителю также была своевременно оказана.

#бпла #ВСУ #Скорая помощь #Херсонская область
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