Бригада медиков чудом уцелела при атаке дрона в Херсонской области

Бригада медиков скорой помощи чудом выжила после атаки украинского ударного беспилотника в Херсонской области. Инцидент произошел в Голопристанском районе.

Минувшей ночью медики спешили на вызов к раненому при очередном обстреле ВСУ местному жителю. Летящий дрон заметили в последние секунды.

Водитель и фельдшер выпрыгнули из кареты скорой на ходу. Взрыв практически полностью уничтожил машину изнутри.

Никто в результате атаки БПЛА не пострадал. Помощь раненому местному жителю также была своевременно оказана.