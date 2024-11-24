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В Бурятии автобус столкнулся с машиной и перевернулся

Автобус следовал по маршруту «Улан-Удэ - Иркутск», но с ним столкнулась машина, которая выехала на встречную полосу. Оба водителя погибли.
Анастасия Бобылева 2024-11-24 06:08:57
© Фото: prokbur Telegram

В Бурятии произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Водители погибли, пассажиры автобуса пострадали, об этом сообщила прокуратура республики в своем телеграм-канале.

«Прокуратура Прибайкальского района контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Улан-Удэ - Иркутск», - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель Honda Stream выехал на встречную полосу и врезался в автобус марки Mercedes-Benz. Автобус перевернулся, его пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

#в стране и мире #авария #ДТП #автобус #бурятия
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