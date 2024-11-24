В Бурятии автобус столкнулся с машиной и перевернулся

В Бурятии произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Водители погибли, пассажиры автобуса пострадали, об этом сообщила прокуратура республики в своем телеграм-канале.

«Прокуратура Прибайкальского района контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Улан-Удэ - Иркутск», - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель Honda Stream выехал на встречную полосу и врезался в автобус марки Mercedes-Benz. Автобус перевернулся, его пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.