Композитор Павел Карманов скончался в возрасте 54 лет

Композитор, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов, Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщили на сайте Союза композиторов России.

Карманов являлся автором произведений для камерных ансамблей, сочинял хоровые и симфонические композиции, а также был композитором для кино и телевидения. С 2000 по 2017 год являлся участником рок-группы «Вежливый отказ». В 2013 году сотрудничал с Юрием Любимовым при создании оперы «Князь Игорь».

Карманов родился в Братске Брянской области. Он окончил Центральную музыкальную школу, а в 1995 году - Московскую консерваторию. Сочинял музыку в стилях авангард, минимализм и импрессионизм.

Союз композиторов России выразил соболезнования родным и близким Павла Карманова.