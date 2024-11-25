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Создание фейков и тиражирование паники: как ложь остается любимым оружием Запада

Для борьбы с дезинформацией Россия создаст собственную международную платформу фильтрации фейковых сообщений, которая с помощью искусственного интеллекта  промаркирует ложь.
Станислав Иващенко Марина Крижановская 2024-11-25 00:21:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С помощью фейков Запад создает для миллионов людей параллельную реальность. Хотите отменить итоги выборов? Обвините во вмешательстве Россию. Желаете отменить человека? Обвините его в связях с Россией.

Именно так и произошло с Тарой Рид - бывшей помощницей действующего президента США Джо Байдена. В 1993 году она подверглась сексуальному насилию со стороны Байдена, бывшего тогда еще сенатором. Но уже в 2020 году Тара вышла с публичным обвинением, а в ответ американский президент натравил на экс-помощницу спецслужбы ФБР и ЦРУ, и подконтрольные Вашингтону СМИ.

«Мне пришлось покинуть Соединенные Штаты, ведь когда я попыталась рассказать правду о том, что произошло, New York Times распространила фальшивую историю о том, что я была российской разведчицей, а я ей не являюсь», - рассказала «Звезде» Тара Рид.

Кроме того, она сообщила, что 70% офицеров разведки в отставке в настоящее время работают в CNN и New York Times.

«Так что иногда, когда вы видите статью в New York Times, оказывается, что она подброшена туда ЦРУ. Людям это надоело. Вот почему 75% американцев сейчас не доверяют западным средствам массовой информации», - пояснила экс-помощница Байдена.

Но целью западных «фейкометов» становятся даже влиятельные европейские политики, находящиеся в добрых отношениях с Россией. Отправной точкой для разрушения карьеры главы австрийского МИД стал день ее свадьбы, куда Карин Кнайсль пригласила в качестве гостя Владимира Путина. Безобидный танец президента России и австрийского министра в августе 2018 года, очевидно, вышел за рамки дозволенного Брюсселем. После чего австрийку назвали «агентом Кремля».

«В западной прессе этот танец был подан, как "танец ведьмы и демона". Мне угрожали убийством. Из-за этого мне пришлось переехать во Францию, откуда меня выжили, потом в Ливан. А в итоге я в России - в месте, где я чувствую себя в безопасности», - сообщила экс-глава МИД Австрии.

Она предположила, что если бы танцевала с бывшим тогда президентом США Бараком Обамой, то проблем не было бы.

«Но с Обамой я бы и не танцевала, потому что только Путин - настоящий джентльмен», - поделилась она со «Звездой».

Ложь сеет смуту и порождает панику. Из-за нее начинаются глобальные конфликты и погибают сотни тысяч людей. Всему виной - фейки. В России за последние четыре года обнаружены 30 миллионов копий фейковых сообщений, заявил «Звезде» генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.

«С 2020-го года в России 30 миллионов копий фейковых сообщений, чтобы было понятно. Причем, если в 2020 году - 1,5 миллиона, то в прошлом году - 12 миллионов. То есть в этом смысле в 2024 году поменьше, но рост, если брать трехлетний период, четырехлетний - драматический», - уточнил российский специалист.

Англоязычным словом Fake маркируют вражеские вбросы и выдуманные новости, которых стало так много, что порой в них утопает истина. Борьбе с засильем дезинформации на этой неделе в Москве посвятили международный форум. Участники «Диалога о фейках» подсчитали - только в текущем году в российском сегменте Интернета было опубликовано 5,5 миллионов лживых сообщений, львиную долю которых сгенерировал Запад в рамках гибридной войны с Россией.

#в стране и мире #Главное с Ольгой Беловой #Запад #Фейки #ложь #дезинформация
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