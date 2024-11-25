Зеленский снова приезжает в Раду с планом. До этого был «План мира», затем «План победы», на этот раз «План стойкости». Десять пунктов, значение которых главарь киевского режима объяснить не удосужился. Первый пункт - «единство». В нем-то и раскрылась цель плана стойкости - устоять, удержаться у власти. Зеленский заявил, что никаких выборов не будет, пока в стране военное положение. Про нежелание проводить выборы он намекнул и зарубежным хозяевам на сессии Европарламента. Там он выступил по видеосвязи.

«Пока некоторые европейские лидеры думают о, знаете ли, каких-то выборах или чем-то подобном за счет Украины, Путин сосредоточен на победе в этой войне. Он не остановится в одиночку. Чем больше у него времени, тем хуже становятся условия», - заявил Зеленский.

Депутаты из Словакии это выступление бойкотировали. Их коллеги из других стран явно скучали. А вот прилетевший в Брюссель генсек НАТО подтвердил изначальный план Альянса - воевать до последнего украинца.

«Сегодня мы обсудим, как мы можем помочь Украине победить. Это означает больше помощи, больше денег, которые мы должны предоставить украинцам», - заявил Марк Рютте.

Все это накануне так «революции достоинства», а проще - государственного переворота. Это были первые судороги украинской государственности.

Конец 2013 года. Руководство страны собирается подписать ассоциацию с Евросоюзом. По сути это открытие рынка для европейских товаров. Но украинцы почему-то уверены, что их берут в ЕС.

«Небывалые чудеса с экономикой произойдут. И что уровень жизни поднимется до такой степени, что пенсионеры будут летать на самолетах, кофе пить в Австрии, в Вене. Я же не выдумываю это все. Это говорилось с Майдана. Вот это чушь и бред», - заявил премьер-министр Украины (2010-2014 г.) Николай Азаров.

Рассказами о будущем в Европе украинцев кормили еще с 1991 года, называя ее «второй Францией». Потом стали говорить, мол, Украина не Россия.

«Заигрывание с националистами со стороны власти, создание огромной сети неправительственных организаций, до этого при ВУЗах создавали информационные центры НАТО. Шла односторонняя пропаганда евроинтеграции, рассказывали бредни, сказки просто, что пенсии будут европейские и как будет классно», - рассказал политолог Александр Дудчак.

За неделю до подписания соглашения с ЕС, президент Виктор Янукович отменяет свое же решение. Чем рушит мечты соотечественников о венской опере, куда украинцы будут летать на выходные, ну или пить баварское... Все началось призыва киевского журналиста Мустафы Найема в социальных сетях.

«Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется», - написал журналист.

«Крестный отец Евромайдана» и уроженец Кабула на этой неделе был задержан афганскими властями за нарушение границы. А в 2013 году на его призыв выйти на улицу откликнулись всего лишь несколько сотен человек. Киев тогда акциями протеста было не удивить и эта казалась очередной. На следующий день в окрестностях центральной площади стали появляться автобусы с номерами других регионов и почитателями европейских ценностей внутри.

«С сел, различных маленьких поселков набирали людей, обещали этим людям хорошую суточную оплату, оплату отеля и столицу люди приедут посмотреть», - рассказал журналист, общественный деятель Дмитрий Василец.

Дмитрий на Майдан пришел из любопытства, как и другие киевляне. Протест притягивал к себе все больше и больше людей. На Майдане развернули палаточный городок, появилась сцена, подвезли дрова и еду. Людям говорили, мол это неравнодушные бабушки приносят последнее. Только почему-то все это было в одинаковых коробках и огромных количествах.

«Туалеты, теннисные столы, там даже бильярд ставили. Развлекательная программа была поставлена на очень хорошем уровне. Все бомжи говорили, что этот рай не должен заканчиваться никогда», - рассказал Василец.

Те кто не скакал, предупреждали, чем такие скачки закончатся. Но в Киеве слушать Москву не хотели.

«В реальности это были хорошо срежиссированные и очень хорошо проплаченные извне массовые беспорядки с целью свержения законной власти. Буквально с первых дней Евромайдана было понятно, что речь идет об очередной цветной революции - любимом детище Штатов, Британии и всех их, так сказать, союзников по НАТО. Запад и радикалы действовали грубо, цинично. По принципу "кто не с нами, тот против нас"... Плацдарм для наступления на Россию», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ритмы Майдана тогда слышал весь мир. Пусть даже в других странах и не понимали значения слов «ганьба» и «геть», на происходящее смотрели как на шоу - старики с кастрюлями на головах, девушки с цветами и смешными плакатами. Настоящей звездой Майдана и интернет-мемом стала киевлянка Ольга Значкова. Она не хотела в Таможенный союз, а мечтала о кружевных трусиках и ЕС. Неизвестно, сбылись ли ее мечты, но кружевной трикотаж в комплект мобилизованных женщин на Украине не входит...

Арсений Яценюк - один из лидеров Майдана, призывавший не бояться пуль силовиков, сейчас живет на своей вилле в США и активно встречается с американскими политиками, с которыми у него давняя дружба. Тогда гостья из-за океана Виктория Нуланд вместе с послом США угощала митингующих печеньем, показав тем самым истинную политику страны. Индейцам так раздавали бусы, тут оказалось все проще.

Она же и рассказала, что Госдеп выделил на поддержание демократии на Украине пять миллиардов долларов. И эти инвестиции сгореть вместе с дровами и покрышками на Майдане не могли. «Боевое крыло» всячески провоцирует на столкновения бойцов спецподразделения «Беркут», которые стоят в оцеплении.

«Вперед выводились сначала старики, женщины, они тебе что-то втолковывали, мол, переходите на нашу сторону. А за их плечами майдановцы кидали в тебя кирпич, и как только начинали двигаться вперед, первые бабушки попадали, и тут же картинка для оппозиционных СМИ рисовалась отличная», - рассказал офицер спецподразделения «Беркут» Дмитрий Собына.

Собына - офицер «Беркута». Его отряд бросали на штурм баррикад, но всякий раз возвращали на исходные позиции. Когда на Майдане происходит затишье, раздаются выстрелы. Неизвестные снайперы стреляют в «Беркут», а потом в протестующих, стравливая их друг с другом. У боевиков на Майдане огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью, у «Беркута» - резиновые дубинки.

«Мне на бронежилет попало, брови сгорели, гортань сгорела. Я успел пару раз вдохнуть. Оно очень тяжело тушится. По тебе течет огонь, ты горишь», - рассказал Собына.

Тогда на Майдане погибли более ста человек - это были первые жертвы госпереворота. Украинский президент Янукович бежит из страны. В Раде говорят, что он самоустранился и выбирают нового вопреки Конституции.

«В принципе, государственный переворот планировался в Украине на январь 2015 года, когда была назначена очередная дата президентских выборов», - отметил Николай Азаров.

События в Киеве стали точкой невозврата для Крыма и востока страны. Раз власти нет, там провозглашают свою.

Печенье на Майдане раздавали американские политики, вместе с европейскими подливая масла в огонь украинского раскола. Создавать ДНР с ЛНР они не планировали, но по иронии судьбы там оказались. В Москве в 2022 году появилась площадь Донецкой Народной республики, а единственным учреждением по этому адресу стало посольство США. Неподалеку площадь Луганской Народной республики - там дипмиссии Британии и Канады.

Непокорные регионы Киев пытается вернуть не уступками, а устрашением. Экс-сотрудник СБУ, осужденный в России за шпионаж, признался, что западные спецслужбы еще с 2002 года вербовали украинцев для подготовки беспорядков в Донбассе, чтобы потом вырезать всех недовольных.

«Были предприняты попытки представителями определенных силовых структур, которые заводили представителей "французского легиона" к товарищу Турчинову и предлагалось за определенный период времени и вознаграждение полностью очистить ДНР и ЛНР от сепаратистов», - рассказал экс-сотрудник СБУ Александ Мазур.

Впрочем, с этой задачей справлялись и последователи бандеровцев. Местных жителей они и за людей не считали, называя «колорадами» - за георгиевские ленточки, которые те носили. Дмитрий с позывным Панда раньше в армии не служил, но вступил в ополчение после того, как нацисты вырезали целую семью его родственников, просто так.

«Отца на кухне, просто кухонным ножом. Заломали, на колени и в шею. Женщину в зале, надругались над ней, а дочку в детской. Их выволокли, в зал стащили и оставили так», - рассказал Дмитрий.

Донбасс не дал себя поработить, а захватившие власть в Киеве полноценного государства так и не построили. На Майдане доскакались до того, что по всей стране скачки электроэнергии. Например, в Одессе на этой неделе в знак протеста перекрыли темные улицы.

Впрочем, на улицах украинских городов людей все меньше - мужчины прячутся от ТЦК. Хотя ловить скоро станет некого. С момента Евромайдана население Украины сократилось с 45 миллионов человек до 29. Кто-то погиб, кто-то уехал. Вроде и сбылась мечта о жизни в Европе, но только в статусе беженца. И украинцы там уже изрядно надоели. В соседней Польше их встречат плакаты с надписью «лес не туалет, вы не у себя дома». Усталость от Украины показал и саммит «Большой двадцатки».

«Запад, естественно, пытался украинизировать всю повестку дня. Это ему не удалось, никто его из стран мирового большинства, глобального Юга не поддержал», - заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Тем временем главарь киевского режима как может пытается напомнить о себе. На неделе посетил Купянск в Харьковской области, а затем Покровск, где вручил своим боевикам награды. Вот только радости на их лицах заметно не было. Они хорошо понимают, что значит приезд Зеленского на линию фронта.

Если он пишет видео на фоне стелы с названием, город скоро перейдет под контроль армии России. Теперь она исправляет ошибки Майдана.