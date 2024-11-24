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BBC: в Великобритании шторм «Берт» унес жизни трех человек

Все погибшие - жертвы нескольких ДТП, вызванных непогодой. Кроме того, десятки тысяч домов остались без электроэнергии.
Глеб Владовский 2024-11-24 01:13:23
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Обрушившийся на Великобританию и Ирландию шторм «Берт» унес жизни трех человек. Об этом сообщил телеканал BBC.

Уточняется, что в графстве Западный Йоркшир 34-летний мужчина погиб из-за потери управления автомобилем на обледеневшей и занесенной снегом дороге. В Нортгемптоншире еще один человек стал жертвой ДТП, вызванным резким ухудшением погодных условий. А в графстве Хэмпшир водитель автомобиля погиб из-за упавшего на него от ветра дерева.

Кроме того, как отмечает телеканал, несколько десятков тысяч домохозяйств в Британии остались без электроэнергии. В Ирландии из-за непогоды без света остались около 60 тысяч домов.

#в стране и мире #шторм #Великобритания #ДТП #погибшие
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