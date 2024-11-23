В Испании арестовали семью, организовавшую банду детей-киллеров

Власти Испании арестовали семью, которая основала банду детей убийц. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Уточняется, что отец, мать и сын, будучи гражданами Швеции, проживали на территории Испании. По данным следствия, они использовали свой дом в качестве оперативного штаба, а основную роль играл 14-летний подросток.

Именно он находил в соцсетях несовершеннолетних исполнителей из Швеции и Дании, закупал взрывчатку и оружие а также отправлял план убийства. За выполнение заказа малолетние киллеры получали от 20 до 50 тысяч евро, пишет 360.ru.

Отмечается, что расследование началось после того, как полицейские схватили в Бенальмадене 17-летнего подростка, которому поручили убрать главу банды мотоциклистов. Для этого ему предоставили оружие и план побега на самокате.