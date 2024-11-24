Один ребенок погиб и двое пострадали в результате аварии в Дагестане

В Дагестане перевернулся автомобиль, в котором находились трое детей. Один ребенок погиб, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

«Автомобиль выехал на обочину встречного движения и несколько раз перевернулся. Находившаяся в салоне автомобиля 6-летняя девочка погибла на месте», - говорится в сообщении.

Еще двое детей четырех месяцев и шести лет пострадали, сейчас они находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, об этом сообщила пресс-служба МВД России по региону.

Отмечается, что за рулем находился 27-летний местный житель, ранее уже лишенный водительских прав. Он двигался на высокой скорости и не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

В сообщении следственного комитета также указано, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.