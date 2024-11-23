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Tagesschau: 20 человек пострадали при пожаре в приюте для беженцев в ФРГ

Точная причина возгорания в здании, где проживали 380 человек, не приводится.
Глеб Владовский 2024-11-23 23:27:33
© Фото: IMAGO Andreas Friedrichs Globallookpress

В Германии 20 человек получили травмы в результате пожара на территории приюта для беженцев. Об этом сообщил телеканал Tagesschau.

Уточняется, что возгорание произошло в субботу 23 ноября, в здании, где проживали 18 человек. В свою очередь помещение являлось частью учреждения для беженцев в Северной Рейн-Вестфалии в Фогельзанге, где проживали 380 человек, пишет 360.ru.

Ликвидации последствий пожара спасателям помешал сильный снегопад. Позже выяснилось, что в самом помещении были проблемы с водоснабжением.

Отмечается, что пожар полностью уничтожил здание. Кроме того, из 20 пострадавших десять человек госпитализировали. Точная причина происшествия не указывается.

#в стране и мире #пожар #Германия #Возгорание #приют для беженцев
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