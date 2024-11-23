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Греческие коммунисты вмешались в акцию украинских активистов

Предположительно, в результате столкновения пострадал украинский дипломат.
Анастасия Бобылева 2024-11-23 23:33:52
© Фото: @pozorzmena X.com

Греческие коммунисты вмешались в украинскую антикоммунистическую акцию в городе Мандра. Акция организована посольством Украины в память о погибших во время массового голода 1930-х годов.

Как сообщил священник украинской грекокатолической церкви Игорь Посоленик, активисты направлялись к памятнику Тарасу Шевченко, но греки с красными флагами перегородили им путь, пишет RT. В участников акции полетели петарды, и, по словам Посоленика, один украинский дипломат пострадал.

Ранее в Швейцарии захотели ужесточить правила предоставления убежища для граждан Украины. Швейцарская народная партия выступила за то, чтобы ограничить предоставление защитного статуса S украинцам.

#в стране и мире #Украина #Греция #акция #стычка
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