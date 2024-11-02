«Град» ударил по замаскированным позициям ВСУ на Угледарском участке

Военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли удары по замаскированным позициям ВСУ на Угледарском участке Южно-Донецкого направления реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град».

Координаты временного пункта дислокации украинских националистов были обнаружены с помощью воздушной разведки и переданы артиллеристам.

Расчеты РСЗО оперативно направились на позиции и обрушили на заданный район огонь 122-миллиметровых реактивных снарядов.

Артиллеристы уничтожили этим ударом замаскированные позиции ВСУ к северо-западу от Угледара. Противник потерял живую силу и технику.

По словам командира боевой машины с позывным Малой, обычно расчет делает три пристрелочных пуска, а потом отрабатывает полный пакет снарядов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.