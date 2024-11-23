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Карета скорой помощи перевернулась в Подмосковье

Погибших нет, причиной ДТП стала летняя резина на колесах.
Таисия Кваша 2024-11-23 18:06:03
© Фото: Виктор Петрущенко|глава г.о.Зарайск, Telegram

У деревни Карино Зарайского городского округа Московской области водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщает 360.ru.

По мнению очецвидца, причиной ЧП стала летняя резина на колесах скорой помощи. Он добавил, что на момент аварии в области шел сильный снег, а дорога была посыпана средствами против гололеда.

Глава Зарайского городского округа Подмосковья Виктор Петрущенко заявил в своем телеграм-канале, что ДТП обошлось без жертв, и призвал быть осторожными на дорогах.

#в стране и мире #Подмосковье #ЧП #зима #Скорая помощь
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