Карета скорой помощи перевернулась в Подмосковье

У деревни Карино Зарайского городского округа Московской области водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщает 360.ru.

По мнению очецвидца, причиной ЧП стала летняя резина на колесах скорой помощи. Он добавил, что на момент аварии в области шел сильный снег, а дорога была посыпана средствами против гололеда.

Глава Зарайского городского округа Подмосковья Виктор Петрущенко заявил в своем телеграм-канале, что ДТП обошлось без жертв, и призвал быть осторожными на дорогах.