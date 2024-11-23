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Экономист объяснил, почему карты UnionPay перестают работать после санкций США

Эксперт Владимир Скалкин отметил, что китайская платежная система UnionPay привязана к доллару.
Дарина Криц 2024-11-23 16:38:04
© Фото: © Bulkin Sergey news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Основная причина, почему начался отказ в обслуживании выпущенных российским банком карт системы UnionPay за границей, кроется в зависимости финансовых систем этих стран от платежных систем США, объединяющих многие валюты, и в привязке к доллару. Ситуацию в комментарии «Звезде» прояснил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Скалкин.

«Китайская финансовая система все-таки привязана к американскому доллару в значительной степени. Все национальные платежные системы, так называемые «большие LVPS» (Large Value Payment Systems), то есть большие системы обработки платежной информации и данных, как правило, носят локальный характер и действуют в рамках одной страны», - сообщил Скалкин.

Несмотря на заседания и заявления с различных мировых форумов - БРИКС, G20 и принимаемые решения о том, чтобы интернационализировать платежную систему и сделать ее независимой от доллара США, такие системы пока создать не удалось.

«Созданы национальные платежные системы, но когда речь идет о взаимодействии между ними на международном уровне, то отсутствуют какие-либо действующие платежные системы больших объемов, которые бы соединяли разные валюты. Но самая известная из действующих - это американская CLS, которая объединяет все крупные валюты, и платежи через нее гораздо быстрее, надежнее и дешевле. Большинство стран дорожат этим, и, к сожалению, они больше смотрят на выгоду, поэтому продолжают пользоваться американскими системами», - пояснил эксперт.

По этой причине, когда Минфин США вводит очередные запреты и вторичные санкции, то они вынуждены к нему прислушиваться, хотя при этом могут дружить с Россией и иметь с ней хорошие торговые отношения или общие геополитические интересы, резюмировал Владимир Скалкин.

Напомним, 23 ноября стали появляться сообщения о неработающих картах системы UnionPay, выпущенных Газпромбанком, в Германии и Турции. При попытке снять деньги, банкомат сообщает об ошибке или пишет, что карта не обслуживается конкретным банком.

 

#Банковские карты #санкции #наш эксклюзив #платежная система #минфин сша #UnionPay
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