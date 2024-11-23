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В Дагестане 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

У одной из пострадавших диагностирован перелом позвоночника.
Алексей Курильченко 2024-11-23 14:39:17
© Фото: КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана, Telegram © Видео: МЧС РФ

В Бунакском районе Дагестана произошло ДТП с участие микроавтобуса. Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

«В результате ДТП с опрокидыванием пассажирской "Газели" рядом с селом Чиркей Буйнакского района пострадало 10 человек, из них один подросток», - цитирует сообщение дагестанского Минздрава РИА Новости.

Пострадавшие госпитализированы Буйнакскую центральную городскую больницу. Одна из пострадавших получила перелом грудного позвонка. Состояние других семерых пострадавших оценивается как среднетяжелое.

Как сообщили в региональном МЧС, авария произошла на республиканской автодороге у населенного пункта Чиркей. На место прибыли спасатели и психологи.

#МЧС РФ #Дагестан #ДТП #пострадавшие
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