В Дагестане 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Бунакском районе Дагестана произошло ДТП с участие микроавтобуса. Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

«В результате ДТП с опрокидыванием пассажирской "Газели" рядом с селом Чиркей Буйнакского района пострадало 10 человек, из них один подросток», - цитирует сообщение дагестанского Минздрава РИА Новости.

Пострадавшие госпитализированы Буйнакскую центральную городскую больницу. Одна из пострадавших получила перелом грудного позвонка. Состояние других семерых пострадавших оценивается как среднетяжелое.

Как сообщили в региональном МЧС, авария произошла на республиканской автодороге у населенного пункта Чиркей. На место прибыли спасатели и психологи.