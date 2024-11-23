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Назван налог, который россиянам нужно заплатить впервые в этом году

Граждане и резиденты РФ должны будут оплатить налог на доходы с процентов по вкладам.
Алексей Курильченко 2024-11-23 11:04:14
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

До 1 декабря 2024 года россияне должны впервые оплатить новый налог на доход с процентов по вкладам, полученных в 2023 году. Сумма налога определяется с дохода с любых счетов, вне зависимости от валюты.

Как заявил агентству «Прайм» основатель компании по управлению финансами Эльман Мехтиев, налогом не облагается процентных доход на сумму менее 150 тысяч рублей. Эта сумма определена ключевой ставкой на декабрь прошлого года, которая составляла 15%.

При доходе менее пяти миллионов рублей налог составит 13%, а для больших сумм - 15%. Отмечается, что для оплаты подавать отдельную декларацию по вкладам нужно только в случае наличия счетов в зарубежных банках.

Эксперт отметил, что новых налог должно оплатить не только россияне, но и резиденты РФ. Ими считаются иностранцы и лица без гражданства, пробывшие на территории России.

#в стране и мире #финансы #налоги #вклады
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