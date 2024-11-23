МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Радио Звезда победило в двух номинациях на конкурсе «Радиомания»

Программа про Булата Окуджаву победила в номинации «Художественная/документальная программа (сторителлинг), а «Утро на Радио Звезда» получило премию в номинации «Утреннее шоу на разговорной станции».
Анастасия Бобылева 2024-11-23 01:10:55
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Радио Звезда победило в двух номинациях на конкурсе «Радиомания». Золотой микрофон получили «Утро на Радио Звезда» и программа «Булат Окуджава. Маленькая война большого поэта».

«Утро на Радио Звезда» - ежедневная программа, в которой слушателю рассказывают об актуальной повестке и объясняют причины тех или иных событий. Она победила в номинации «Утреннее шоу на разговорной станции».

Проект «Булат Окуджава. Маленькая война большого поэта» вышел в эфир 9 мая 2024 года в честь столетия со дня рождения Окуджавы. В программе судьба поэта раскрывается через его стихи, прозу, воспоминания и песни. Проект выиграл в номинации «Художественная/документальная программа (сторителлинг)».

Ранее сообщалось, что Радио Звезда примет участие в XIV Международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции». На конференцию приглашены не менее 200 руководителей и ведущих специалистов крупных радиокомпаний страны.

#в стране и мире #премия #«Радиомания» #радио «Звезда»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 