Радио Звезда победило в двух номинациях на конкурсе «Радиомания». Золотой микрофон получили «Утро на Радио Звезда» и программа «Булат Окуджава. Маленькая война большого поэта».

«Утро на Радио Звезда» - ежедневная программа, в которой слушателю рассказывают об актуальной повестке и объясняют причины тех или иных событий. Она победила в номинации «Утреннее шоу на разговорной станции».

Проект «Булат Окуджава. Маленькая война большого поэта» вышел в эфир 9 мая 2024 года в честь столетия со дня рождения Окуджавы. В программе судьба поэта раскрывается через его стихи, прозу, воспоминания и песни. Проект выиграл в номинации «Художественная/документальная программа (сторителлинг)».

Ранее сообщалось, что Радио Звезда примет участие в XIV Международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции». На конференцию приглашены не менее 200 руководителей и ведущих специалистов крупных радиокомпаний страны.