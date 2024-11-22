Зоозащитница назвала конвеером смерти петербургский ресторан с минипигами

В Санкт-Петербурге внимание зоозащитников привлек ресторан, в котором содержатся минипиги. Зоозащитница Лада Дубова объяснила, почему считает действия хозяина заведения жестокостью.

Она рассказала, что в 2020 году из-за пандемии ресторан закрылся, а жена владельца решила пристроить животных в добрые руки. Лада забрала одного минипига и пристроила еще двух, но последний поросенок вскоре умер.

«Он умер в прошлом году, потому что у них рацион очень скудный. Нарушается баланс в организме, и они растут очень медленно. Кроме того, их не выпускают из загона, что приводит к обострению заболеваний», - приводит ее слова 360.

Она рассказала, что обращалась в Россельхознадзор, и последний раз представители ведомства посещали этот ресторан в сентябре. Они выдели предписание, чтобы минипигов убрали, но ничего не изменилось.

«Юристы говорят, что или штрафы маленькие, поэтому он так себя ведет, или тянет два месяца, за которые должен исправить нарушение, а после заводит нового поросенка. Так что этот конвейер смерти останется бесконечным», - подытожила зоозащитница.

Она заявила, что планирует подать на владельца заведения в суд. В самом ресторане комментировать ситуацию отказались.