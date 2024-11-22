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В ЮНЕСКО не утвердили доклад без упоминания погибших журналистов из РФ

По словам постпреда РФ при организации, доклад не отражает реального положения дел.
Глеб Владовский 2024-11-22 23:33:41
© Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Межправительственном совете Международной программы развития коммуникации (МПРК) не согласовали доклад гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле по безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью в 2022-2023 годах. Об этом сообщил постпред России при организации Ринат Аляутдинов.

«Не сложился консенсус у стран-членов и в целом дискуссия вскрыла очень серьезный пласт проблем, связанных с безопасностью журналистов», - заявил дипломат журналистам.

По его словам, документ вызвал недовольство у российских СМИ из-за отсутствия информации о гибели журналистов из РФ. Кроме того, ряд других стран не только отклонили текст доклада, но и потребовали его переиздать с учетом официальных данных от стран-участниц.

Аляутдинов отметил, что это первый в истории случай, когда МПРК завершилась без согласования доклада.

Ранее сообщалось, что редакция телеканала RT возмутилась последним докладом ЮНЕСКО, в котором говорится о безопасности журналистов, но нет ни слова о нападениях на сотрудников российских СМИ.

#в стране и мире #ЮНЕСКО #доклад #убиты журналисты #МПРК
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