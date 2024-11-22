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Кабмин РФ досрочно отменит запрет на экспорт российского бензина

Вице-премьер РФ Александр Новак не стал уточнять конкретную дату отмены эмбарго на экспорт бензина, но сказал, что документы уже в разработке.
Дарина Криц 2024-11-22 18:21:09
© Фото: © Dmitry Golubovich, Global Look Press, Global Look Press

Российское правительство подготавливает документы для досрочной отмены запрета на экспорт бензина. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Сейчас готовятся документы», - сообщил он журналистам.

Как отмечает Радио Sputnik, вице-премьер ответил утвердительно на вопрос, случится ли это раньше 1 января 2025 года. Конкретную дату отмены запрета Новак уточнять не стал, добавив, что это не имеет значения.

В начале этого месяца вице-премьер Новак обратился к Минэнерго с поручением о проработке досрочного снятия запрета на экспорт бензина АИ-92 в случае, если есть подтвержденные данные о его излишках.

#Александр Новак #вице-премьер РФ #отмена запрета #экспорт бензина
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