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Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры

Народный артист России Николай Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры, при этом отметив, что Большой был недосягаемым всегда.
Марина Крижановская 2024-11-22 17:39:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А. Вагановой Николай Цискаридзе призвал ограничить рост цен на билеты в государственные театры. 

Говоря о самом главном театре страны - Большом, он назвал его всегда недосягаемым. При этом Цискаридзе предложил сдерживать стоимость билетов в это заведение, чтобы многие люди получили возможность его посетить. Своим мнением он поделился со «Звездой».

«Всегда Большой театр был недосягаем. Просто одно дело, когда вы не можете достать билеты - это одно, а когда вы даже можете уже выстоять эту очередь, вы готовы принести себя в жертву, но понимаете, что у вас на это не хватит средств», - пояснил артист балета.

Напомним, в начале ноября Николай Цискаридзе затронул тему стоимости билетов в театры, назвав ее ненормальной. По его ощущениям, сейчас посещать главные театры России могут только очень состоятельные люди, так как ценовая политика его «не радует как зрителя». Вместе с этим, считает Цискаридзе, стоимость похода в театр не может равняться месячному окладу гражданина.

По информации РИА Новости, цены на спектакли в Большом театре поднялись в 2-2,5 раза. Об этом сообщили в кассах, а в самом театре отметили, что начали продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность.

#Россия #в стране и мире #Большой театр #Николай Цискаридзе #цены на билеты
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