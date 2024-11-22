Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А. Вагановой Николай Цискаридзе призвал ограничить рост цен на билеты в государственные театры.

Говоря о самом главном театре страны - Большом, он назвал его всегда недосягаемым. При этом Цискаридзе предложил сдерживать стоимость билетов в это заведение, чтобы многие люди получили возможность его посетить. Своим мнением он поделился со «Звездой».

«Всегда Большой театр был недосягаем. Просто одно дело, когда вы не можете достать билеты - это одно, а когда вы даже можете уже выстоять эту очередь, вы готовы принести себя в жертву, но понимаете, что у вас на это не хватит средств», - пояснил артист балета.

Напомним, в начале ноября Николай Цискаридзе затронул тему стоимости билетов в театры, назвав ее ненормальной. По его ощущениям, сейчас посещать главные театры России могут только очень состоятельные люди, так как ценовая политика его «не радует как зрителя». Вместе с этим, считает Цискаридзе, стоимость похода в театр не может равняться месячному окладу гражданина.

По информации РИА Новости, цены на спектакли в Большом театре поднялись в 2-2,5 раза. Об этом сообщили в кассах, а в самом театре отметили, что начали продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность.