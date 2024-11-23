Легенды Армии. Алексей Мизюра

29 марта 2022 года в провинции Северный Киву Демократической Республики Конго был сбит вертолет миротворческой миссии ООН с двумя военными наблюдателями на борту. Одним из погибших оказался глава российского контингента - подполковник Алексей Мизюра.

Позже он решением Генерального секретаря ООН был удостоен особой награды - медали, названной именем Дага Хаммершельда, который основал первую в истории миротворческую миссию в Конго и также погиб при исполнении. А Родина наградила подполковника Мизюру орденом Мужества. Безупречное исполнение им своего воинского долга не вызывало сомнений. А вот обстоятельства катастрофы, стоившей Алексею жизни, оказались полны загадок и потребовали тщательного расследования. Например, в тот день он не должен был отправляться в разведку, но этому способствовала ситуация... Что же произошло в далекой африканской стране? И какое значение имели эти события для России?

Узнать ответы на эти вопросы вы сможете в новом выпуске программы «Легенды армии с Александром Маршалом» на телеканале «Звезда» в воскресенье, 24 ноября в 10:40.