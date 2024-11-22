В аэропорту Кольцово появился робот, позволяющий за полминуты сдать багаж

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге появился аппарат с искусственным интеллектом, который позволит за полминуты пройти процедуру сдачи багажа. Нового «сотрудника» показал «Звезде» директор по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Кольцово Сергей Симаков.

Отмечается, что система самостоятельной регистрации багажа автоматически распознает цвет, размер, вес и повреждения сумки. Если все требования соответствуют - кладь можно переместить на ленту сдачи.

Обмануть систему не получится - багаж проходит дополнительную проверку на ленте сдачи. Если вес остался таким же, то система регистрирует багаж и выдает электронную багажную бирку.

Симаков подчеркнул, что благодаря данному проекту очереди на стойку значительно уменьшатся, а процедура регистрации ускорится.

«Эта услуга доступна, если они (пассажиры. - Прим. ред.), например, видят какую-то очередь на стойке регистрации, они могут не обращаться на нее, а воспользоваться этим сервисом», - объяснил он.

Сейчас робот-помощник уже начал работу для четырех компаний внутренних авиалиний.