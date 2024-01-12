В поликлиниках Москвы ввели аудиозапись общения с пациентами

В московских поликлиниках ввели новые правила общения с пациентами. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Теперь медики должны максимально вежливо, понятно и просто разъяснять процесс диагностики, лечения и возможные последствия.

«Более 2 лет врачебное сообщество совместно с пациентами вырабатывали правила взаимного уважения», - отметили в ведомстве.

Соответствующие рекомендации уже довели до всех учреждений. В них прописано, как должен проводиться прием, какие вопросы нужно задать пациенту и какие фразы можно или нельзя использовать в общении.

Кроме того, теперь в поликлиниках будут вести обезличенные аудиозаписи приемов. По ним нельзя идентифицировать конкретного человека.

«Хранятся записи не более 1 месяца на защищенных серверах для возможности оперативной оценки», - отметили в депздраве.

Отмечается, что такая запись не является врачебной тайной.