Великобритания выделит Украине $255 миллионов на создание тысяч дронов

Великобритания выделит Украине около 255 миллионов долларов на создание беспилотных аппаратов. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

«200 миллионов фунтов на создание еще тысяч дронов», - объявил глава британского правительства в ходе визита в Киев.

Напомним, ранее Риши Сунак заявил, что Киеву передадут самую крупную в истории партию дронов. Большая часть беспилотников будет британского производства.

Чтобы «заметно нарастить» поставки, премьер-министр пообещал привлечь и партнеров Лондона.