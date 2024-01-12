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Великобритания выделит Украине $255 миллионов на создание тысяч дронов

Об этом Риши Сунак заявил в ходе визита в Киев.
Сергей Лебедев 2024-01-12 20:15:01
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Великобритания выделит Украине около 255 миллионов долларов на создание беспилотных аппаратов. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.  

«200 миллионов фунтов на создание еще тысяч дронов», - объявил глава британского правительства в ходе визита в Киев.

Напомним, ранее Риши Сунак заявил, что Киеву передадут самую крупную в истории партию дронов. Большая часть беспилотников будет британского производства.

Чтобы «заметно нарастить» поставки, премьер-министр пообещал привлечь и партнеров Лондона.

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