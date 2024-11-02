«Тайны военной разведки»: глава ГРУ рассказал о Карибском кризисе

Премьера на нашем канале. Новая серия программы «Тайны военной разведки» - уникальные артефакты и эксклюзивные интервью. Ветераны разведки, чьи имена и подвиги засекречены, приоткрывают завесу тайны над операциями, которые меняли судьбы людей и мира.

В 1962-ом году мир оказался на грани ядерной войны. Обычные каналы связи между США и СССР оказались неэффективны. В критический момент именно советская военная разведка сделала нестандартный ход, который позволил удержать хрупкое равновесие. Судьба мира - и всего один человек в костюме-двойке, подвиг которого стал известен только спустя 45 лет. Именно его сыграл актер Милош Бикович.

«Он человеком достаточно скрытным остался, даже от истории, потому что даже сегодня не могут подтвердить на фотографиях, где он. Только одна фотография его существует», - рассказал киноактер Милош Бикович.

В этой серии мы также увидим эксклюзивное интервью с главой одного из самых закрытых ведомств страны, руководителем ГРУ, Героем России адмиралом Игорем Костюковым, и узнаем о Карибском кризисе то, о чем знал только узкий круг лиц.

«Разведчик должен идти впереди процесса. Только тогда возможен успех, только тогда возможно достижение целей. Когда мы задаем систему координат, мы заставляем действовать противника по нашим планам. Или когда загоняем его в какие-то невыгодные для себя условия, тогда да, мы достигаем успеха», - сказал замначальника Генштаба ВС РФ - Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Кем же был тот, кто предотвратил ядерный конфликт? Откровения ветеранов, уникальные секретные документы об этой и других блестящих операциях ГРУ ГШ СССР - смотрите в понедельник 4-ого ноября с 10:30 утра весь день на нашем канале.