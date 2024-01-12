В Москве три ребенка и их отец погибли в горящей квартире

Сегодня вечером в Москве на улице Академика Комарова произошел пожар в квартире на первом этаже многоквартирного дома. В результате происшествия погибли четыре человека.

По информации корреспондента телеканала «Звезда», жертвами трагедии стали две девочки и 8-летний мальчик, а также их отец.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания. На месте пожара работают сотрудники правоохранительных органов.

По факту трагедии заведено уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре.