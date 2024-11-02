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Участок трассы М7 закрыли до утра из-за пожара после ДТП с грузовиками

Информации о пострадавших не поступало, Госавтоинспекция по Республике Татарстан выясняет обстоятельства произошедшего.
Елизавета Кондрикова 2024-11-02 18:37:43
© Фото: m7_trassa, Telegram © Видео: m7_trassa, Telegram

В Республике Татарстан на трассе М7 «Волга» столкнулись два грузовика, после чего произошло возгорание, охватившее сразу несколько автомобилей, пишет пресс-служба Госавтоинспекции МВД по региону. Информации о пострадавших не поступало.

«Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы», - говорится в сообщении подразделения в Telegram.

Происшествие случилось на 788-м километре трассы, уточнили в ведомстве. Участок трассы закрыли до утра, на месте образовалась огромная пробка.

Ранее Госавтоинспекция Татарстана предупреждала об ухудшении погоды в регионе - ожидающемся мокром снеге и дожде, а также призывала соблюдать особую осторожность на дороге.

#в стране и мире #пожар #республика татарстан #казань #ДТП #трасса М-7
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