Участок трассы М7 закрыли до утра из-за пожара после ДТП с грузовиками

В Республике Татарстан на трассе М7 «Волга» столкнулись два грузовика, после чего произошло возгорание, охватившее сразу несколько автомобилей, пишет пресс-служба Госавтоинспекции МВД по региону. Информации о пострадавших не поступало.

«Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы», - говорится в сообщении подразделения в Telegram.

Происшествие случилось на 788-м километре трассы, уточнили в ведомстве. Участок трассы закрыли до утра, на месте образовалась огромная пробка.

Ранее Госавтоинспекция Татарстана предупреждала об ухудшении погоды в регионе - ожидающемся мокром снеге и дожде, а также призывала соблюдать особую осторожность на дороге.