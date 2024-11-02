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Ветер сломал деревья и порвал электропровода в Ростове-на-Дону

Больше всего в городе пострадали четыре района.
Виктория Бокий 2024-11-02 18:18:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заваленные ветками дороги, сломанные деревья, упавшие слабозакрепленные конструкции - последствия прошедшего сильного ветра в Ростове-на-Дону. В связи с этим в городе ввели режим повышенной готовности, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Сильный ветер стал причиной падения 22 деревьев и 2 слабозакрепленных конструкций. Последствия 16 происшествий устранены силами спасателей и коммунальных служб. На контроле остаются 8», - написал он в своем Telegram-канале.

Сообщается, что больше всего случаев зафиксировано в нескольких районах Ростова-на-Дону - в Первомайском и Октябрьском районах, а также в Ворошиловском и Железнодорожном.

По данным синоптиков, которые приводит глава города, ослабление скорости ветра ожидается к 22 часам, но сохраняются порывы до 18 м/с.

Сейчас специалисты ликвидируют последствия разбушевавшейся стихии.

#Ростов-на-Дону #ветер #наш эксклюзив #стихия #поваленные деревья
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