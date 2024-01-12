Жители четырех сел в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ. Об этом в своем Telegram-канал написал губернатор Вячеслав Гладков.

Под обстрелом украинских военных оказалась окраина населенного пункта Глотово. Обошлось без пострадавших, сообщил глава региона.

«Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово, Безымено и частично Гора-Подол и Козинки», - сообщил он.

Губернатор уточнил, что соответствующие службы смогут начать восстановительные работы, когда получат разрешение от Минобороны РФ.