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На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал машину

Между мальчиком и женщиной произошел бытовой конфликт, закончившийся стрельбой.
Сергей Лебедев 2024-01-12 17:47:01
© Фото: kubansledcom, Telegram

В Краснодарском крае 14-летний подросток из ружья застрелил свою опекуншу. Происшествие случилось в станице Еремизино-Борисовская в минувшую среду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.

Между мальчиком и его опекуншей, по версии следствия, произошел бытовой конфликт на летней кухне частного дома. Там и находилось ружье, которое выхватил подросток.

После стрельбы он пытался сбежать на машине супруга опекунши, а позже все кинул в лесу. Полицейские уже задержали стрелявшего.

Заведено уголовное дело. Подросток дал признательные показания.

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