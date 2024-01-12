На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал машину

В Краснодарском крае 14-летний подросток из ружья застрелил свою опекуншу. Происшествие случилось в станице Еремизино-Борисовская в минувшую среду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.

Между мальчиком и его опекуншей, по версии следствия, произошел бытовой конфликт на летней кухне частного дома. Там и находилось ружье, которое выхватил подросток.

После стрельбы он пытался сбежать на машине супруга опекунши, а позже все кинул в лесу. Полицейские уже задержали стрелявшего.

Заведено уголовное дело. Подросток дал признательные показания.