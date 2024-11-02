В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай

В Калининграде неизвестные снова обстреляли пассажирский автобус и трамвай из пневматического оружия, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, происшествие случилось вечером в пятницу, 1 ноября.

«Самое ужасное, что за год это уже шестой случай: дважды под обстрел попадали автобусы и четырежды трамваи. Причем в транспорте в этот момент ехали люди», - добавили в пресс-службе в Telegram.

Администрация города написала заявление в полицию, нарушителей ищут. Тем не менее очевидцев призвали оказать содействие расследованию, передать записи с авторегистраторов, если имеются. Стрельба по транспорту происходила в разных местах города, уточнили в мэрии.

В пресс-службе отметили материальный ущерб случившегося - одно только трамвайное водительское стекло стоит 234 тыс. рублей.