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Актер из «Астерикса и Обеликса» приговорен к пяти годам тюрьмы за ДТП

В результате происшествия пострадали три человека.
Глеб Владовский 2024-11-21 04:44:07
© Фото: Panoramic ZUMAPRESS.com Globallookpress

Исполнителя роли Какафоникса из киноленты «Астерикс и Обеликс против Цезаря» Пьера Пальмада приговорили к пяти годам тюрьмы за ДТП в наркотическом опьянении. Об этом сообщило агентство Life.

Уточняется, что инцидент произошел в 2023 году в городе Мелен. В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести. Одна из пострадавших, будучи беременной, потеряла ребенка.

«Одна мысль, одно слово: оно для жертв. Чтобы они смогли восстановиться как можно быстрее, я желаю этого всем сердцем. Сегодня я увидел их в реальной жизни, и это меня потрясло», - цитирует агентство слова актера.

Отмечается, что Пальмаду могло грозить 14 лет, если бы суд увидел в ДТП признаки непредумышленного убийства.

#в стране и мире #Франция #наркотики #ДТП #астерикс и обеликс #пьер пальмада
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