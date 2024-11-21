Актер из «Астерикса и Обеликса» приговорен к пяти годам тюрьмы за ДТП

Исполнителя роли Какафоникса из киноленты «Астерикс и Обеликс против Цезаря» Пьера Пальмада приговорили к пяти годам тюрьмы за ДТП в наркотическом опьянении. Об этом сообщило агентство Life.

Уточняется, что инцидент произошел в 2023 году в городе Мелен. В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести. Одна из пострадавших, будучи беременной, потеряла ребенка.

«Одна мысль, одно слово: оно для жертв. Чтобы они смогли восстановиться как можно быстрее, я желаю этого всем сердцем. Сегодня я увидел их в реальной жизни, и это меня потрясло», - цитирует агентство слова актера.

Отмечается, что Пальмаду могло грозить 14 лет, если бы суд увидел в ДТП признаки непредумышленного убийства.